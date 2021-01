Tachan de “rompehogares” a Pamela Anderson

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de saberse que Pamela Anderson se había casado repentinamente con quien fuera su empleado, Dan Hayhurst, la ex pareja de éste asegura que la modelo sabía que él estaba comprometido y destruyó su hogar.

En una entrevista que publicó el diario británico The Sun, se dijo que Carey, la ex pareja de Dan Hayhurst, señaló a Pam Anderson de “rompehogares”, ya que ella sabía muy bien que el hombre tenía una “relación estable” desde hace 5 años y no le importó.

De acuerdo a lo que dijo la mujer, ella llegó a convivir con la actriz, lo que ocasiona que se sienta doblemente traicionada, ya que también su hija trabajaba con ella.

Fue el pasado miércoles que la playmate reveló al Daily Mail que había contraído matrimonio con su empleado, Dan Hayhurst, el pasado 24 de diciembre, durante una ceremonia íntima.

La estrella de “Baywatch” detalló que ambos se habían enamorado al poco tiempo de conocerse, casi en tiempo récord, cuando ella se instaló en la propiedad que compró hace años para sus abuelos en su ciudad natal, Ladysmith, en la isla de Vancouver, donde él trabajaba como albañil.



La traición

En la entrevista que Carey dio a The Sun, aseguró que la actriz de 53 años de edad, “destrozó su familia”, ya que sabía bien que tenía una relación estable desde hace 5 años con ella y estaban criando a tres niños, uno de ella, producto de su relación anterior y dos de Dan, con quien procreó con otra mujer.

La versión que la mujer platicó al medio británico es que Dan fue contratado para que realizara reparaciones en la propiedad de Anderson y, con el paso de los meses, él comenzó a quedarse cada vez más tiempo de lo debido en el trabajo, justificándose que tenía que respetar la contingencia y no quería poner en riesgo a su familia.

Incluso, agregó Carey, llegó a pasar varias noches fuera de casa, hasta que le puso un ultimátum a su marido.

Al principio lo negó cuando por fin lo encaré, pero al final, cuando le pregunté directamente si estaba acostándose con Pam, me respondió: 'Lo único que voy a decir es que he cruzado una línea'”, externó.

Posteriormente Dan Hayhurst le habría pedido un tiempo a Carey para aclarar sus sentimientos, pero fue suficiente para que se decidiera por la sensual actriz.

“Yo ya conocía a Pam y había salido a cenar con ella, y mi hija solía trabajar para ella. No lo podía creer", finalizó.

Hasta el momento Pamela Anderson no se ha pronunciado al respecto y después de dar a conocer la noticia de su nuevo matrimonio, no se supo más de ella.