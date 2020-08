Tachan de misógino a Mauricio Martínez; justifica su actitud con su "depresión"

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Mauricio Martínez ofreció una disculpa este domingo por los comentarios que lo llevaron a ser tachado de misógino argumentando que la ira, agresividad, irritabilidad y ansiedad son parte de él al vivir en depresión.

La disculpa pública llega después de que el pasado viernes el intérprete respondiera a un tuit de la activista Renata Turrent, donde ella hablaba sobre la prohibición del aborto.

En el mensaje, Mauricio Martínez escribió "¿Hace cuánto que no coges?", respuesta que lo llevó a ser criticado y convertirse en trending topic.

A través de un hilo de Twitter es que el actor y cantante dio una explicación:

Ofrezco una disculpa pública a quien haya ofendido el viernes por la noche con una serie de tuits muy desafortunados. Si toma, no tuiteé. Soy adulto. Se me cruzaron los cables. Me excedí. Me equivoqué. Lo acepto y me hago responsable y no fue 'chacoteo'. Estoy muy irritable", comentó el actor la tarde de este domingo.