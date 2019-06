Tachan a Thalía de ridícula

Parece que la Thalía que dio mucha gracia luego de darle vida al famoso ‘‘Tiki Tiki ta’’ ha quedado muy lejos, pues a pesar de que la cantante sigue grabándose mientras baila y canta, a internautas parece ya no agradarle tanto.

Y es que en el Instagram de TopChisme, subieron un video en el que se le ve a Thalía divirtiéndose mientras está de compras, baila y sonríe ante la cámara, pero ni eso fue suficiente para contagiar su felicidad a las personas que la críticaron.

‘’Porque se dedicó hacer ridiculeces... le hizo daño el dinero del marido debería volver a trabajar aunque sea en el basurero de maria la del barrio para que se entretenga ridicula’’

‘’Me da pena ajena verla. Siempre haciendo el RIDICULO!! la ansiedad d que le den un Like’’

‘’Esq ya no encuentra cómo llamar la atención’’

‘’Ridícula’’

Aún así, hubo quienes la defendieron y dejaron buenos comentarios sobre la cantante.

‘’No entiendo porque a la gente le molesta tanto la felicidad y alegría de los demás.

#viveydejavivir’’

‘’que disfrute lo que se ha ganado... maravillosa como siempre’’

No es la primera vez que es criticada de esta manera, pues con su famoso ‘‘me oyen, me escuchan’’ hubo hasta quienes dijeron que estaba en drogas, la buena noticia aquí es que a Thalía no parece importarle y sigue siendo ella misma.