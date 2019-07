Tachan a Paz Vega de insoportable

CIUDAD DE MÉXICO.- La telenovela ‘‘Cuna de lobos’’ no tiene mucho tiempo en grabaciones y ya surgieron problemas entre personal de elenco.

Señalan que Paz Vega, quien da vida a la icónica villana Catalina Creel, está insoportable y deja a todos esperando ¡por horas!.

Así lo afirmaron en el programa ''Con Permiso'', conducido por Martha Figueroa y Juan José Origel, el periodista comentó que Paz Vega está insoportable en las grabaciones de Cuna de Lobos, pues ni siquiera a la productora le dirige la palabra.

''Ahora es Paz Vega que tiene una actitud como que muy ‘chocantita’. En las grabaciones de ‘Cuna de Lobos’ ella va a ser Catalina Creel, la nueva. Me cuentan que ya non se habla ni con la productora Giselle González que es encantadora, pues que ya no se habla porque ya no la aguanta'', señaló en el programa.

Por si fuera poco, Figueroa agregó que la actriz llega dos horas tarde a sus entrevistas y deja a todos esperando.

''Yo también supe que estaban dando entrevistas y que llegaban dos horas tarde, dos horas y cuarto, dos horas y media, y que ahí tenían a todo mundo esperando, claro así son las estrellas y si hay que esperarles se les espera'', aseguró.

El conductor, Juan José Origel, cerró el tema agregando que es muy difícil tenerla contenta pues por todo se queja.