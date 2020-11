Tachan a Flor Rubio de hipócrita, mala paga y de que se la pasa gritando a todo el mundo

CIUDAD DE MÉXICO.-Flor Rubio, conductora de Venga la Alegría, no es como la pintan, pues acusan que se la lleva gritoneando a todo el mundo.

Según el periodista Jorge Carbajal, a Rubio si le llevas la contra te pega una gritoniza "que para qué quieres".

"Flor Rubio no es la... ay que lindo, no es así, así es frente a la cámara, fuera de la cámara se la pasa gritándole a todo el mundo. No te dije que a Lalo y a mí no nos pagó un paparazzi, nomás porque por sus calzones dijo que nosotros no hicimos nada", comentó.

Agregó:

"¿Entonces quién estuvo 6 horas afuera del antro esperando para hacer el paparazzi? ¿ella?, Y no lo pagó porque no se le hinchó la gana. Esa es Flor Rubio, esa es la real, así que no vengan con jaladitas".

Cabe recordar que Flor tuvo un grave problema con Juan José Origel.

En mayo de 2016, la revista TV Notas publicó un video donde Origel se expresó de una manera horrible de quien fuera su ex compañera.

El conductor aseguró que ella se había acostado con varios hombres para llegar “hasta donde está”, por lo que Rubio decidió demandarlo por difamación.