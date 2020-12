TV Azteca quiere que dejen de criticar a Daniel Bisogno en redes sociales y apuestan a que se olvide el escándalo, revelan

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de la polémica suscitada entre Daniel Bisogno y Javier Ceriani por haberlo llamado "bruja mal co$%#da" en cadena nacional, han revelado que el conductor de Ventaneando está en peligro si las críticas hacia él no bajan en redes.

Según el periodista Dael Quiroz, son varios los anunciantes que están muy molestos por los comentarios hechos por Bisogno en horario familiar por el canal de TV Azteca.

"De principio cuatro patrocinadores se van, en un inicio eran tres. Pati Chapoy y Daniel Bisogno están ofreciendo a Benjamín Salinas Sada dar una disculpa, pero no en televisión abierta, sino en redes sociales".

Agregó:

"La intensión es que se entere el que se enteró y de alguna u otra manera no humillarno más de lo que Daniel ya está".

Quiroz dijo que la postura de Salinas fue de que si la agresión de Daniel a Ceriani se olvida y las críticas bajan, se aceptará la disculpa en redes sociales, si las críticas siguen tendrá que hacerlo por televisión.

Además señaló que es muy improtante lo que digan los patrocinadores y que ellos también acepten lo que ofrece Daniel y Chapoy.

"Si las cosas se calman, y los patrocinadores aceptan, Benjamín accederá a que lo haga por internet, pero si uno solo de los 4 patrocinadores no está de acuerdo, tendrá que hacerlo por televisión abierta y regresará a TV Azteca".

El chisme de Alex Kaffie

Alex Kaffie hace años en el programa Guau de Telehit había dicho que se sabía que Daniel Bisogno sostenía relaciones íntimas con joventicos en antros de la Ciudad de México.

En una grabación que circula en redes sociales se escucha lo que comenta Kaffie, cuando su compañero, Emilio Conde, le cuenta que Bisogno se está divorciando.

"Por cierto me enteré por una revista que Bisogno está muy compungido porque se está divorciando. Ay pobrecita mamita pero si te sabemos el precio, ni dorviada ni nada, si tú antes de casada ya estabas divorciada, mija. No sé si se divorció porque lo encontraron con otro hombre, pero de que le gusta el arroz con popote, eso sí me enteré", dijo Conde.

A esto Alex respondió:

"Me han dicho amigos de que la han visto ahí en los antros gay haciéndole se#$ oral a los muchachitos de 25. Ni la Fairuchis. Pero por eso las dejan, por loquitas".