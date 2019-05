TRAILER: Rambo: Last Blood

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que se filtrara una grabación sobre el trailer de la quinta entrega ‘Rambo: Last Blood’, producción decide darlo a conocer.

Será en septiembre cuando podamos ver a Sylvester Stallone dando vida una vez más a ‘John Rambo’ en lo que podría ser la culminación de esta saga que comenzó en 1989 con ‘First Blood’.

'Rambo V' comienza cuando la nieta de John Rambo es secuestrada. El veterano cruza la frontera entre EE.UU. y México para rescatarla y llevarla de vuelta a casa. Durante su búsqueda, Rambo tendrá que hacer frente a uno de los carteles más despiadados de México.

La película es dirigida por Adrian Grunberg (Get the Gringo) con un guión co-escrito por Stallone y Matt Cirulnick (Paid in Full) y entre su elenco cuenta con Adriana Barraza, Paz Vega, Yvette Monreal y Sergio Peris-Mencheta.