TRÁILER: Presentan nuevo adelanto de  Rambo: Last Blood

HERMOSILLO, Sonora.- Ha llegado un nuevo tráiler de Rambo: Last Blood, en el cual te teletransporta a ese primer incidente en la pequeña ciudad de Hope, Washington.

En este adelanto vemos imágenes de la primera película cruzada con lo que parece ser la última misión de Rambo.

Adrian Grunberg, director de la segunda unidad en películas como Jack Reacher: Never Go Back y Man On Fire, está detrás de la cámara, y claramente sabe una o dos cosas sobre la venganza. El propio cineasta ha sido tan vocal como Sylvester Stallone acerca de que esta es la última entrega para John Rambo. Después de todo, el personaje ha tenido una buena carrera, y esta película lo lleva a casa, solo para descubrir que tampoco puede sentirse cómodo allí. Quizás la única forma de que Rambo esté en paz es salir en un resplandor de gloria.

Rambo: Last Blood también está protagonizada por Paz Vega (Kill The Messenger), Sergio Peris-Mencheta (Resident Evil: Afterlife) y Adrianna Barraza (Thor).