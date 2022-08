Sylvia Pasquel tiene mala suerte con los hombres y no descarta volver a enamorarse

Sylvia Pasquel comentó sobre sus relaciones de parejas y la diferencia de edad, ya que ahora es común ver parejas de personas que se llevan varios años; pero la hija de Silvia Pinal reveló que no ha tenido suerte en el terreno amoroso.

“Yo no soy muy partidaria de andar con un hombre mucho más joven que tú, un hombre que tenga unos 5 o 10 añitos menos que tú, realmente no hay una gran diferencia, cuando hay una diferencia de 25 años o tanto así, a mi si me parece que no es una relación que pueda prosperar, porque normalmente esos muchachos lo que están buscando más que una mujer o una amante, es una madre, también terminan siendo tus hijos, terminas manteniéndolos como si fueran tus hijos”, explicó en entrevista para el programa Hoy.

Conjuntamente, la actriz confesó que, a pesar de este pensamiento, no descarta volver a enamorarse. “Una relación de pocos años de diferencia me parece que es correcto y ¿por qué no?, ¿qué tiene de malo que uno se pueda enamorar, aunque tenga 71 años?, ¿qué ya no tienes corazón?, ¿ya no sientes?, sigue habiendo lívido, sigue habiendo deseo sexual, o sea, la vida no se acaba porque hayas cumplido años, ni se apaga el boiler tampoco”.

No se le da ligar

No obstante, La Pasquel reveló que, contrario a lo que se cree, no tiene mucha suerte con los caballeros. “Sí he tenido novios, he tenido relaciones de mucho tiempo, pero yo era la que menos ligaba de todas mis amigas… como que no se me da eso de ligar”, manifestó.

Por otra parte, la madre de Stephanie Salas reveló que ya invitó a toda su familia para que puedan acompañar a Silvia Pinal en el homenaje que recibirá a finales de este mes en el Palacio de Bellas Artes.

Ya he hecho la invitación no formalmente, pero en el momento que tenga la invitación ya personalizada, ya se las voy a mandar a ellas, sobre todo a Michelle que es la que está lejos, pues para que tome sus precauciones y quien quiera venir pues que venga”, detalló.

Finalmente, Sylvia Pasquel aseguró que Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, también está invitada al festejo a pesar de las diferencias que tiene con la rockera.

“¿Por qué no?, si es de la familia, no tengo por qué excluirla, mi mamá no creo que quiera excluirla tampoco, pero creo que no puede por los papeles, que no puede salir de Miami, así que lo más probable es que no pueda venir”, comentó al respecto.