Sylvia Pasquel tacha de 'nefasto' a famoso hotel en Cancún

CANCÚN, Quintana Roo.- Sylvia Pasquel acudió a su cuenta de Instagram para quejarse del ‘nefasto’ servicio que le ofrecieron en un hotel de Cancún en el que se hospeda actualmente.

‘‘Resulta que les llegó un grupo, no sé, de 20, 25 personas o 30, y como no les alcanzaban las habitaciones pues se les hizo fácil hacer perdediza nuestra reservación y que no aparecieran los nombres, esta reservación la hace el empresario pero no tiene la culpa de lo que pasó, ni tampoco mi productor’’.

La actriz señaló que no se sentía muy bien de su brazo y que, por si fuera poco, tuvo que hacer una larga fila.

‘‘Total que nos mandaron a otro de la misma cadena que está completamente del otro lado de Cancún, está casi a la salida del aeropuerto, el hotel está muy bonito la verdad, pero la organización es terrible, llegamos a las 11 de la noche, yo venía con unos dolores en mi brazo tremendos, y resulta que como también hay vuelos a Cancún que llegaban en la noche, porque es temporada alta y hay que entenderlo también, pues aquí se hace como cola de banco, entonces pues hacer fila’’.

Además, comentó que ni para las comidas supieron organizarse.

‘‘Luego pides de cenar, pero te suben alimentos pero no te suben bebidas, o sea, agua, lo que sea, entonces si creo que les hace falta darle una checadita’’.

La actriz termina el video con la recomendación de que no vayan a ese hotel en Cancún.