Sylvia Pasquel sufre accidente y se disloca el brazo en el escenario

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Sylvia Pasquel informó a través de sus redes sociales que sufrió un accidente sobre el escenario y se dislocó el brazo derecho. A pesar del dolor la actriz no quiso cancelar la función y terminó la obra usando únicamente su otra extremidad.



En un inicio la integrante de la dinastía Pinal dio cuenta de su estado con un poco del humor de "El Intruso"; sin embargo la duda sobre la veracidad de su malestar se manifestó a través de los comentarios de sus seguidores y la intérprete realizó una segunda publicación más seria donde dio detalles de cómo es que llegó al hospital.



Enfatizando que sí estaba enferma de verdad, Pasquel aseguró que tenía ya una lesión en el hombro que se estaba tratando e incluso haciéndose unos estudios. El hombro de la actriz está sentido desde hace un mes y el viernes se hizo una resonancia magnética porque el lunes tenía cita con el doctor para revisar los resultados aunque "en un momento inesperado en la función se me zafó el brazo".



Sus detractores aseguraron que era mentira pues no entendían cómo pudo terminar la función, por lo que respondió que la adrenalina sobre el escenario le ayudó "a superar el dolor más terrible". Conforme fue pasando el tiempo en la función se fue agravando y volviendo más agudo el padecimiento, aunque como apenas llevaba media hora la obra "No seré feliz, pero tengo marido", no le pareció correcto de la nada cancelar la función.



"Lo que hice fue aguantarme el dolor, mantener el brazo doblado y hacer todo lo que hago sólo usando el brazo izquierdo", dijo Sylvia Pasquel señalando que en la función carga un muñeco que tiene muchos movimientos, pero que se tuvo que limitar a lo que podía con una mano.



"Al terminar ya estaban todos esperando porque se dieron cuenta que algo malo estaba pasando", agregó.



Sobre las preguntas de por qué usaba un collarín dijo que era porque en el hospital consideran que una vértebra cervical está presionando los nervios, por lo que no puede mover el brazo. "Quieren que esté inmóvil mi cuello por lo mismo de esta preocupación".



Pese a su malestar Sylvia Pasquel dijo a sus seguidores que no los defraudará e irá el 17 y 18 a Puebla para presentar su obra. "No me importa aunque sea en cabestrillo iré a dar mi función porque mi público se lo merece".