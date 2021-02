Sylvia Pasquel no se aplicará ‘ni de loca’ la vacuna contra el coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Sylvia Pasquel, dejó claro que ni de ‘loca’ se aplicará la vacuna contra el coronavirus porque no hay transparencia en el Plan de Vacunación Nacional del Gobierno federal.

La hija de Silvia Pinal durante una entrevista en el programa De Primera Mano, señaló que México ha comprado muchas vacunas, que según su información aún no llegan a la tercera fase, de ensayos clínicos.

Primero la vacuna Pfizer, la rusa, la china, que no han llegado a la fase 3, que nos están usando como conejillos de indias. Yo no me pondría esa vacuna, ni loca, ¿Qué confianza puedo tener de los rumores y de cómo están llevando las cosas? no hay confianza de que haya transparencia, externó.

La actriz, quien aún no se ha aplicado ninguna dosis de la vacuna contra la Influenza, dijo que confía en su buena salud pues casi no se enferma. Además que no tiene necesidad de viajar fuera de México.

“Mientras que son peras y son manzanas no tengo la necesidad de ponérmela, voy a extremar mis cuidados. No me he puesto vacunas de influenza, es raro que me enferme”, apuntó.

La hermana de la cantante, Alejandra Guzmán, cosnideró que la vacuna contra Covid-19, es un requisito para viajar al extranjero, y cómo ella no lo hará en próximas fechas, optará por no ponerse el biológico.



Hace unos días, el actor Eric del Castillo, aseguró que tampoco se vacunará contra el coronavirus, pues él y su familia se protegen con otros métodos para no contagiarse.