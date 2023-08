Sylvia Pasquel confirma que Silvia Pinal no estará en la boda de Michelle Salas

Ciudad de México.- Sylvia Pasquel terminó con los rumores sobre la posible presencia de Silvia Pinal en la boda de Michelle Salas, después de que la joven anunciara su compromiso con Danilo Díaz.

Tras la negativa de Luis Miguel sobre asistir a la boda de su hija, y que Silvia se ofreciera para entregar a Michelle en el altar, es ahora que Pasquel explicó la razón por la que su madre no estará en el evento.

Hay cosas que sí se pueden y otras que no, porque mi mamá ya es una persona muy adulta, es una persona que para viajar con ella es un tema porque no nada más es ella, tiene que llevar enfermeros, y los enfermeros tienen que tener un pasaporte, tienen que tener visas, y no es como enchílame esta de que me voy a Acapulco y me llevo a mi mamá con los enfermeros”