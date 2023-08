Sydney Sweeney es la nueva Spider-Woman en 'Madame Web'

CIUDAD DE MÉXICO.-Sydney Sweeney se prepara para tejer su destino en la pantalla grande después de arrasar en la exitosa serie "Euphoria". La joven actriz está lista para dar un salto arácnido y emocionante en su carrera al asumir el icónico papel de Spider-Woman en la próxima película "Madame Web".

Aunque las fauces del misterio rodean en gran medida la producción secreta de Sony Pictures, ya no hay espacio para las dudas: el rumor se ha vuelto una realidad. El trasfondo del rodaje se filtró hace unos meses en forma de imágenes detrás de cámaras, pero aún hay muchas incógnitas en el aire sobre este emocionante proyecto.

Se confirma su aparición en la película

La encantadora intérprete de "Cassie Howard" nos brindó un adelanto en una reveladora entrevista con Variety, en la cual confirmó su presencia en la cinta. Pero eso no es todo, ¡se ha reunido un elenco de ensueño para esta aventura arácnida! Compartirá pantalla con Dakota Johnson, quien liderará la historia como "Madame Web" en sí. Y eso no es todo, también veremos a talentos como Celeste O’Connor, Adam Scott y Emma Roberts sumando su magia al elenco.

En esta emocionante narrativa, la estrella de 25 años dará vida a Julia Carpenter, un personaje que en las páginas originales de Marvel se convierte en la valiente Spider-Woman. Sydney Sweeney, al ser abordada sobre su participación en este filme, no pudo ocultar su emoción.

"Estaba alucinando", dijo Sweeney, exclamó en la entrevista con Variety.

Esta actriz reconocida por sus papeles en "The Voyeurs", "Everything Sucks" y "The White Lotus", está lista para colmar las expectativas de sus seguidores en este nuevo capítulo de su carrera al lado de Marvel.

Hizo su investigación

La pasión por su papel la llevó incluso a sumergirse en el universo de los cómics. Sweeney compartió que inmediatamente después de recibir la propuesta, se lanzó a una tienda de cómics y devoró cada entrega en la que su personaje tuviera protagonismo.

"Creo que esta película se distingue de las típicas cintas de superhéroes", afirmó, insinuando que estamos ante algo realmente innovador.

Su personaje y el estreno de la película

En la trama, Sydney Sweeney dará vida a Julia Carpenter, también conocida como Spider-Woman, quien toma el legado de Madame Web después de que la heroína original, Cassandra Webb, fuera trágicamente asesinada a manos de Sarah y Ana Kravinoff.

Aunque los engranajes de la producción se ralentizaron a principios del 2023, la espera tendrá su recompensa. Se ha confirmado que la película de Sony Pictures se balanceará hacia los cines el 15 de febrero de 2024. Así que, marca tus calendarios y prepárate para un emocionante viaje arácnido con Sydney Sweeney en "Madame Web".

