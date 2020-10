EXCLUSIVA Susana Zabaleta te enseña a cantar

HERMOSILLO.- Susana Zabaleta quiere compartir los secretos aprendidos a lo largo de su trayectoria como cantante, y al mismo tiempo, ayudar a sus fans a sobrepasar el encierro en casa.

Por eso, la reconocida soprano mexicana acaba de lanzar su nuevo curso de canto en línea "Detrás de la voz", que ya está disponible para su compra en la página www.comprasstage.com.

“Son 12 capítulos que te enseñan a usar la voz. Mi curso se llama ‘Detrás de tu voz’ y cuesta 340 pesos y puedes utilizarlo cuando quieras como quieras y a la hora que quieras”, dijo Susana Zabaleta en entrevista telefónica para EL IMPARCIAL.

“La voz es un arma que tenemos, que no sabemos cómo usarla, pero es maravillosa. Me ha servido para todo en la vida y espero que la gente sepa cómo utilizarla para bien”.

El curso está dirigido a principiantes, y algunos temas a tratar es el calentamiento, cuidados, actuación vocal, protección de la imagen, aspectos técnicos, ensayos, entre otros más que darán las herramientas necesarias para entrenar la voz, y no solamente dirigido al aspecto musical.

“Cuando sabes cómo usar tu voz y va bien dirigida a lo que quieres decir, la gente te escucha y respeta y haces válidas tus palabras. Cuando no utilizas un buen tono de voz la gente no te oye porque o el parece lo que estás diciendo. Creo que vale la pena entender este instrumento maravilloso que Dios nos dio y que nos distingue de los animales”, expresó.

“Hay mucha gente que no sabe respirar o pone la voz nasal. Eso lastima mucho hasta los oídos. Cuando dicen ‘se veía tan guapo ero cuando empezó a hablar me quería morir’”.

Dijo que por el momento no tiene planeado dar clases personalizadas, pero lo que sí hace es ofrecer charlas y transmisiones en vivo a través de su página de Facebook donde habla de distintos temas de interés.

“Lo que me gusta a mí a veces es dar pláticas y cursos, pero a manera privada, pero eso las veces que lo he hecho han sido para empresas. Por el momento no tengo planeado dar nada personalizado, pero tampoco lo descarto”, puntualizó.

La actriz espera volver a los escenarios en noviembre, pues, aunque ha hecho streamings y transmisiones en vivo, extraña la experiencia de estar cerca de sus fans en un teatro o foro de conciertos.

“Lo que más me gusta en la vida es el escenario y me cortaron las alas. He hecho streamings, pero no es lo mismo estar en un streaming que en vivo, con tu público, que respira contigo, que sabe dónde reírse, que es lo mío estar arriba de un escenario”, remató.