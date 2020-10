EXCLUSIVA Susana Zabaleta le tiene miedo a Vladimir Putín

HERMOSILLO.-Susana Zabaleta está esperando que pronto aparezca la vacuna contra el coronavirus para continuar con todos su proyectos pausados, como la gira de “Las Chingonas” junto a Adela Micha y Rebeca de Alba; y una gira musical junto a Armando Manzanero.

Sin embargo, aun en esa situación dijo que no se pondría la vacuna que está desarrollando Rusia y prefiere esperar a la que financia Carlos Slim.

“Qué miedo -ríe- no sé si me pondría la vacuna rusa, estoy esperando que funcione la que el señor Slim estaba financiado. Prefiero esperar esa, sé que 50 mil personas se la pusieron y hubo un fallo, pero sí, esa sí me la pondría”, dijo Susana Zabaleta en entrevista telefónica con EL IMPARCIAL.

La soprano confesó que la razón por la cual prefiere esperar la vacuna de Slim a la de Rusia es porque le tiene miedo…a Vladimir Putín.

Me da miedo Putin, ¿a quién no? P%nche susto, no’mbre, si hay alguien que me da miedo en esta vida es Putin, qué miedo”, expresó.

Susana también se refirió a aquellas personas que no quieren ponerse la vacuna por distintas teorías conspiratorias; entre ellas, que Bill Gates implantará nanochips en los cuerpos de las personas.

“Ay por favor, el chip lo tenemos desde hace un buen, y no te quiero contar ni por dónde nos lo metieron. Ya nos la dejaron ir así que lo que venga ya será otra cosa”, agregó.

Al final, pidió a sus fans tener mucha paciencia, pues sabe que la vacuna podría tardar un tiempo, por lo que aconsejó a todos tomar sus precauciones al realizar sus actividades diarias.

“Hay que seguir con la esperanza de que la vacuna llegue por fin a nosotros, pero nos falta mucha paciencia y tiempo. Todavía tenemos que esperar buen rato y mientras lo hagamos, tenemos que hacer cosas, seguir moviéndonos, cuidarnos muchísimo, tanto espiritual como física y mentalmente, porque si no, nos vamos a volver locos completamente”, puntualizó.