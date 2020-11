Susana Zabaleta confirma que regresó con su ex

CIUDAD DE MÉXICO.- Susana Zabaleta hizo menos las críticas en su contra luego de que un maquillista y asesor de imagen dijera que la cantante lo maltrató e incluso lo escupió cuando trabajo para ella.

Asegurando que esta es una declaración que busca desprestigiarla, la artista manifestó en entrevista para el programa Hoy que los dichos en su contra son puros chismes.

“Imagínate si me molestaran las cosas que han dicho de mí en la vida, yo les recomiendo señoras es que se les resbale lo que dijo la vecina chismosa y envidiosa de su cuerpazo y de sus noches de pasión. Las únicas que critican son las que no hacen nada, las aburridas, las solas, las nadies”, expresó.

Finalmente, la intérprete mexicana no ocultó que se está dando una nueva oportunidad con su ex, José Roberto Pisano. “Yo creo que el reencuentro… donde hubo fuego, yo sí pego no, o tú no, ta bonito, yo amo a todos mis ex”.