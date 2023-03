Susana Zabaleta confiesa que a sus 58 años todavía le pide permiso a su papá para tener novio

CIUDAD DE MÉXICO.- Susana Zabaleta recientemente confesó que su problema con las nuevas generaciones que es que ya no se les puede decir nada, pues son “de cristal”. Ahora, afirmó que mantiene ciertas tradiciones por ser “provinciana”.

La cantante de 58 años estuvo como invitada en el programa Montse & Joe de Unicable, y contó que hay costumbres que tiene muy arraigadas y que ha transmitido a sus hijos, pues es originaria de Monclova, un municipio de Chihuahua.

"Yo sí creo en las costumbres, muy la familia, lo que se tiene que hacer, las navidades. Hay códigos de educación que no se rompen nunca y mis hijos los conocen. Al abuelo nadie le hace caras, es el macho, más machos del mundo".

Su padre debe aprobar sus relaciones

Zabaleta dijo que todavía besa la mano de su padre al saludarlo, pero lo que más sorprendió a las conductoras es que reveló que a su edad todavía busca que él apruebe a sus parejas formales.

La artista contó que la última vez que salió con alguien le indicó que tenía que ir a Monclova a presentarse con su familia y pedirle permiso a su papá. Dijo que de hecho, llegó a rechazar a un novio argentino, por lo que tuvo romper con él.

"Me dijo: 'este argentino listo, no me gusta para nada', y yo: 'uta mad… okay, está bueno', y sí tenía razón. Claro que afectó su comentario. Pues ven algo, cuanto tú estás enamorada, algo ven que no ves tú, que dices: 'a saber por qué lo estará diciendo'", finalizó.