Susana Zabaleta: "Si te quieres meter en un laberinto de amor, enamórate de una mujer"

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Susana Zabaleta se confesó ante las cámaras del programa "Hoy", dio detalles de las propuestas millonaria que ha recibido por desnudarse para populares revistas y habló de su deseo por encontrar el amor en una mujer.

El atractivo de Susana Zabaleta le ha dado fama entre el público mexicano, se ha posicionado como una de las famosas más queridas de la televisión y aunque tiene una envidiable figura explicó que no le gusta exhibir su cuerpo, por lo que se niega rotundamente a posar desnuda.

Porque imagínate ver a un amigo de mi hijo excitanse con mis fotos, ¿por qué voy a hacer algo así? Por eso es que nunca he hecho cosas así, las veces que me han cachado en bikini me frikea muchísimo, se me hace nefasto. Cada quien sabrá como exhibir o no su cuerpo, explicó la actriz.

Por otra parte la Zabaleta expresó su deseo por volver a enamorarse y no descarta la posibilidad de vivir un romance con otra mujer.

No existe este rollo de "clasifícame como LGBT", somos uno y todos nos podemos enamorar. A mí las mujeres me fascinan, las amo, pero somos complicadas, somos maravillosas... si te quieres meter en un laberinto de amor, enamórate de una mujer, expresó la actriz de 56 años.

Lo anterior, debido a que a Susana le molestan las etiquetas y no se consideraría una representante de un grupo o comunidad LGBT+, ya que ella simplemente se deja llevar por el amor y la pasión.

De esta forma, Susana Zabaleta abrió su corazón y mostró qué le apasiona y cómo siente una dama que ha vivido infinidad de experiencias en la vida.