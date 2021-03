Susana Alexander sigue aprendiendo

Algo que Susana Alexander no sabe hacer es quedarse estática y sin hacer nada, aunque se encuentre en medio de una gran pandemia, como sucede hoy, por eso decidió ser más productiva y llevar sus espectáculos al streaming.

"Lo que he hecho es ponerme a trabajar y aprender a manejar estas cosas; yo no sabía manejar un zoom, me ponía nerviosa, entonces mi sobrina me hizo favor de enseñarme, ahora ya soy experta. De pronto dije, no puedo estar de vaga nada más leyendo, entonces me puse creativa y aquí estamos, sacando los espectáculos que la gente no ha visto", dijo Susana Alexander.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Las mujeres no tenemos llenadera" es el espectáculo que la actriz decidió llevar a las plataformas digitales, porque asegura que es uno de los montajes que más ha cambiado de su repertorio y en el cual comparte bellos poemas y cuentos de escritoras mexicanas como Guadalupe Loaeza o Dinora Valdés, además de anécdotas y consejos.

Susana Alexander explica que marzo era una buena temporada para ella, no en los teatros sino por los contratos que le llegaban con diversas empresas, que le pedían que llevara este espectáculo a sus empleadas; ella considera que por tratarse de un montaje divertido y lúdico es que lo pedían tanto, pero ante la situación que el país atraviesa ha decidido llevarlo al streaming por primera vez.

"Las mujeres no tenemos llenadera" estará disponible durante 48 horas a partir del 20 de marzo a las 18:00 horas, porque lo que quiere es que la gente ve la obra sin la limitante del horario, porque podrá verse a nivel mundial, a través de Boletia.com.

La también escritora explica que tiene ya armados siete espectáculos, los cuales quiere llevar a esta modalidad, pero como quiere tener el control de lo que se hace, decidió buscar una compañía que le haga la grabación y hasta la que venderá sus boletos, organizando todo de tal manera que nada se escape de su supervisión.