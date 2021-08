Survivor México: Alejandra, Jorge y Julio fueron los nominados del duelo de eliminación

CIUDAD DE MÉXICO.- Survivor México es el reality más popular de la televisión nacional, y es que desde su inicio ha regalado a sus seguidores intensos momentos de emoción, estrategia e intrigas entre sus participantes.

La producción de Azteca UNO está llegando a sus últimos capítulos, y con ello la competición es cada vez más fuerte y cerrada, los participantes están dando el todo por el todo, en esta etapa las tribus han desaparecido y ahora cada guerrero se maneja de manera individual.

Después de la ceremonia de nominación de este domingo 8 de agosto, Jorge Ortín, Julio Barraza y Alejandra Toussaint compitieron en el duelo de eliminación.

El presentador del reality, Carlos Guerrero, mejor conocido por los participantes como "El Warrior", explicó cuál sería la dinámica de la competencia, que consistió en colocar 20 piezas de madera sobre una superficie muy pequeña. Con el objetivo que la torre no cayera.

El primero en lograr el reto sería el ganador de este duelo, logrando pasar a la final, los dos participantes restantes tendrían que luchar en un segundo duelo para decir quién sería el eliminado.

El participante que logró formar la estructura en menor tiempo fue el actor mexicano de la década de los 80, Jorge Ortín, quien hizo valer su agilidad y potencia, superando la prueba y consiguiendo así quedar exento de la eliminación. El duelo de eliminación quedó solo entre Alejandra y Julio.

Tiempo después, la rapidez y habilidad de Julio le valieron la permanencia, así que la eliminada del día de hoy fue Alejandra Toussaint.

“Tengo muy claro el momento en el que se me cayó la pieza y perdí tiempo. Siempre tuvo el apoyo de la banca, pero al final los nervios me terminaron costando la permanencia. Yo siempre he dicho que los dioses hablan y la fatalidad del destino nos termina alcanzando”, declaró Toussaint antes de partir del programa.