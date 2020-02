Surgen fuertes rumores de separación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez son de las parejas más bonitas y favoritas del espectáculo, debido a que postean fotos y vídeos juntos muy románticos, además de que tienen a una hija preciosa, fruto de su amor.

Recientemente surgieron los rumores de que la pareja ya no está junta, ya que ya no publican imágenes juntos, incluso en San Valentín no compartieron una foto donde estén los dos solos.

Ambos no han publicado una foto en pareja desde finales de 2019.

“Ya no salen juntos en tus historias ni en sus fotografías, no me hagan sufrir, los amo”, “¿Ya no están juntos Aislinn Derbez y tú?”, “Un abrazo a ambos y ojalá que sigan juntos porque son una familia muy bonita y soy súper fan de su amor”, entre otros muchos comentarios más.

Hasta el momento, ninguno de los actores ha dado declaración al respecto.

Con información de TvNotas.