Superhéroes se van a la comedia

Cuando se anunció que Marvel Studios haría un spin off con sus personajes de "La Bruja escarlata" y "Visión" y que llevaría por nombre "WandaVision", los amantes de los superhéroes quizá pensaron que sería un show plagado de peleas y toda la acción de que el Universo de "Los Avengers".

Sin embargo, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, decidió ir hacia otro lugar y meter a estos personajes en una serie de comedia de situación (sitcom) ubicada en distintas épocas y haciendo homenaje a grandes shows estadounidenses de este género.

"En Marvel tenemos el dicho: 'Prepárate para lo nuevo y lo diferente'. Estar en Disney+ nos ha permitido expandir creativamente lo que hacemos. The Falcon and the winter soldier se estrenaría el año pasado, seguido de 'Wandavision', aunque al final se tuvo que reorganizar. Lo inesperado a menudo ha servido bien a Marvel Studios y nos ha servido bien en este caso porque este programa, al ser el primero, es más audaz. Tenemos cosas que antes sólo se podían ver inicialmente en cines. Esto está hecho para ser visto semana tras semana en la televisión, lo cual es diferente", dijo Feige.

Por eso WandaVision combina el clásico estilo de los sitcoms con el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Así, la serie que llega a la plataforma streaming este viernes presenta a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany), dos seres poderosos que viven sus vidas cotidianas ideales, y comienzan a sospechar que no todo es como parece.

La serie está ambientada en distintas épocas, iniciando por la década de los 50, donde ambos personajes viviendo juntos como si fueran un matrimonio feliz, al estilo de "Hechizada" o "The Dick Van Dyke show".

"Esta es una serie al estilo de comedia familiar de dos personas que intentan encajar y no ser descubiertas por ser diferentes y eso veremos a través de distintas épocas, la forma en que las mujeres se mueven a lo largo de las décadas cambia mucho cuando se trata de lo que la sociedad quiere de ellas. Jac, el guionista, escribió bastantes guiños sobre cómo evolucionaban; a lo largo de los 60, los modales eran una gran parte de cada década", dijo Elizabeth Olsen.

"Wandavisión" será la segunda serie original que estrene Disney+, luego de lanzar The "Mandalorian" el año pasado.