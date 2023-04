'Super Mario Bros. La Película' recibe ola de críticas negativas: ¿No tiene historia?

Tras el rotundo éxito de la adaptación del videojuego "The Last of Us" a la pantalla chica con la serie de HBO, muchos fans se emocionaron aún más por el prospecto de una película del fontanero más popular del mundo y es que con lo que Illumination y Nintendo mostraron en los adelantos de 'Super Mario Bros. La Película', todos pensamos que sería una película divertida, colorida y llena de referencias a los videojuegos.

De acuerdo con las primeras reseñas del largometraje animado, dichas expectativas fueron cumplidas pues el medio The Rolling Stone declaró que los visuales son "densos", en el mejor sentido de la palabra, pues "abundan colores y texturas" que desde el primer fotograma capturan todas las miradas. Asimismo, afirmaron que la película te anima a buscar por referencias o 'easter eggs' de los videojuegos y que son tantos que probablemente se necesite verla más de una vez para encontrarlos todos.

No obstante, la revista estadounidense declaró que esto se pierde un poco al darse cuenta que la trama del filme es casi tan superficial como la de los videojuegos, en los que las aventuras de Mario siempre giran alrededor de rescatar a la Princesa Peach e ir de un punto A a punto B sin ningún otro conflicto de por medio.

El primer tramo de la película sería el punto más alto de la historia

Hay algunos pequeños cambios. Luigi ahora es la doncella, capturado por Bowser después de ser separado de su hermano mayor. La Princesa Peach es una líder benevolente para su pueblo, los toads, y una mujer ruda que intenta defender a su reino", relata The Rolling Stone.

Por otro lado, el medio británico BBC afirmó que el mejor aspecto de la historia en el principio, pues muestra a los hermanos Mario y Luigi intentando impulsar su servicio de plomería en Brooklyn mientras aún viven en la casa de sus padres.

Todo parece indicar que la historia decaería en sustancia e incluso sentido desde el momento que los personajes abandonan Nueva York y se encuentran varados en el 'Reino Champiñon', el lugar donde originalmente suceden todos los eventos de los videojuegos de Mario Bros.

A pesar de las duras críticas en contra de la anticipada cinta, muchos otros medios como IGN, The Verge, Consequence o The Hollywood Reporter piensan que, a pesar de sus puntos débiles, 'Super Mario Bros. La Película' logrará brillar entre el público infantil y los fanáticos de los videojuegos, quienes están acostumbrados a la simplicidad del personaje y sus historias.