Sundance se celebrará de manera virtual por Ómicron

Los organizadores expresaron su "decepción" por no poder celebrar el festival de manera híbrida, pero afirmaron que los espectadores podrán disfrutar todavía de la "magia y la energía" del evento.

Washington.- El festival de cine independiente de Sundance se celebrará en formato virtual debido a la expansión de la variante ómicron del coronavirus.



En un comunicado, la organización detalló que todos los eventos que tenían previstos celebrar este año presencialmente en Utah serán online. Estábamos deseando celebrar nuestro primer Festival de Cine de Sundance completamente híbrido y nuestros equipos han pasado un año planeando un festival como ningún otro... pese a los protocolos más ambiciosos, la variante ómicron con sus inesperadas altas tasas de contagio está empujando los límites de la seguridad sanitaria, viajes y otras infraestructuras en el país" Lamentó la organización del evento en un comunicado.



Problemas de servicios esenciales

En ese sentido, el festival explicó que no veía viable que miles de artistas, miembros del público, trabajadores y voluntarios se dieran cita en este evento a lo largo de once días, al tiempo que las autoridades locales tienen problemas para ofrecer los servicios más esenciales.



"Fue una decisión difícil de adoptar como organización sin fines de lucro, el espíritu de Sundance es hacer que algo funcione aunque sea contra los elementos, pero se espera que el número de casos aumente en nuestra comunidad anfitriona la semana del festival".



Pese a esta decisión, la fecha del festival se mantiene: comenzará el 20 de enero como estaba previsto y durará once días.



Se esperaba que Sundance fuera uno de los primeros festivales del circuito cinéfilo en volver a un formato completamente presencial y con aforo completo, después de ediciones reducidas como la última Berlinae o el más reciente Cannes.



La decisión de Sundance coincide con la anunciada este miércoles por la Academia de Grabación que ha decidido posponer debido a ómicron la celebración de la 64 gala de los premios Grammy, prevista para el 31 de enero en EE.UU. en Los Ángeles, hasta una fecha todavía por determinar.