Sundance lanzó fondo de ayuda COVID-19 para artistas independientes

ESTADOS UNIDOS.- El Instituto Sundance lanzó un fondo de ayuda COVID-19 para artistas independientes, con una cantidad de $1 millón de dólares.

"Este momento requiere un cambio radical en la estrategia en la forma en que apoyamos a artistas independientes en cine, medios y teatro. Estamos lanzando un fondo urgente de $1 millón para apoyar las necesidades inmediatas de los artistas de nuestra comunidad, así como de otros cineastas necesitados y organizaciones que comparten nuestro enfoque en incluir la narración de historias ", señaló el Instituto Sundance este viernes.

Según información de The Hollywood Reporter, un tercio del fondo de emergencia apoyará a artistas seleccionados por el Instituto Sundance, mientras que dos tercios se destinarán a apoyo de emergencia para otros artistas independientes a través de organizaciones benéficas sin fines de lucro asociadas. También el viernes, el Sinclair Broadcast Group dijo que una campaña conjunta con el Ejército de Salvación ha recaudado más de $ 500,000 a nivel nacional de los televidentes para apoyar a los afectados por la pandemia COVID-19.

Sinclair también igualó los primeros $ 100,000 de donaciones, con lo que el total de fondos recaudados por Sinclair Cares y Salvation Army: Your Neighbor Needs You hace más de $ 600,000 y sigue creciendo. La campaña nacional lanzada el 31 de marzo estaba dirigida a los medios de propiedad de Sinclair, incluidas las estaciones locales de noticias de televisión, el Canal de Tenis y las redes deportivas regionales.

"Gracias a nuestra amplia presencia en el sitio en tantas comunidades en todo el país, estamos en una posición única para ofrecer asistencia a miles de estadounidenses que luchan por hacer frente a los efectos de esta pandemia", dice el presidente y CEO de Sinclair, Chris Ripley, en un comunicado.

Y Bell Canada, al norte de la frontera, dice que donará 1,5 millones de máscaras protectoras N95, valoradas en alrededor de $ 7,5 millones, que obtuvo de fuentes globales para su uso por parte de socorristas y trabajadores de hospitales en todo el país.

"Los profesionales de la salud, los socorristas y los servidores públicos de todo tipo están trabajando valientemente para mantener a los canadienses seguros y bien mientras nuestro país hace frente a COVID-19, y muchos se han enfrentado a la escasez del equipo de protección que necesitan para hacer su trabajo de manera segura y efectiva ", Dice Mirko Bibic, presidente y CEO de BCE y Bell Canada, en un comunicado.

Bell, el mayor reproductor de medios de Canadá con amplios recursos de televisión local, incluida la red CTV y el servicio de transmisión Crave, también está donando $ 5 millones para ayudar a abordar las preocupaciones de salud mental durante la pandemia de coronavirus.

Los nuevos fondos serán dirigidos a organizaciones benéficas de primera línea como la Cruz Roja Canadiense, la Asociación Canadiense de Salud Mental, el Teléfono de Ayuda para Niños, el Instituto Revivre y Strongest Families.