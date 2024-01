Suki Waterhouse causa sensación en la alfombra roja de los Premios Emmy 2024

ESTADOS UNIDOS.- En una entrada deslumbrante en los premios Emmy 2024, Suki Waterhouse, la talentosa cantante y actriz británica, demostró que el embarazo no es obstáculo para derrochar sensualidad y elegancia en la alfombra roja.

Acompañada por su prominente baby bump, Suki lució un espectacular vestido rojo diseñado por Valentino, que destacaba su avanzado estado de gestación con un gran escote en la espalda y laterales.

La artista, quien espera su primer hijo junto al reconocido actor Robert Pattinson, mantuvo el misterio sobre detalles de su relación con el actor, pero no pudo evitar acaparar la atención de los presentes y de los internautas, quienes elogiaron su estilo y radiante presencia. Comentarios como "Suki Waterhouse domina el estilo de la alfombra roja de maternidad en la alta costura" y "Esta mamá está tomando protagonismo" inundaron las redes sociales, resaltando la impecable elección de su atuendo.

El vestido, con cut outs estratégicos, resaltó la belleza de su embarazo, evidenciando que la maternidad no está reñida con la moda audaz. Suki, conocida por su papel en "Daisy Jones & The Six", deslumbró con un look arriesgado y a medida que dejó al descubierto tanto su pancita como un impresionante escote en la espalda. Un moño del mismo color, colocado estratégicamente debajo de su barriga, completó el fascinante conjunto.

La futura mamá optó por un maquillaje natural, resaltando su belleza con delineador negro, máscara de pestañas, blush y un toque de lipstick mate. Su cabello suelto en sencillas ondas complementó a la perfección el estilo de la noche.

La confirmación de su embarazo ocurrió durante su actuación en el Festival Corona Capital de la Ciudad de México, donde reveló de manera divertida: "Escogí algo muy brillante hoy porque pensé que podría distraerlos de algo más que está sucediendo. No estoy segura si lo logre". Desde entonces, ha mantenido una discreción característica en su vida personal, al igual que su pareja Robert Pattinson.

Te puede interesar: Ayo Edebiri ganó su primer Globo de Oro, Critics Choice y Emmy, todo en una semana

Fuentes cercanas a la pareja revelaron que ambos están "muy entusiasmados" por convertirse en padres, a pesar de su naturaleza reservada. Aunque prefieren mantener su vida privada alejada de los reflectores, la llegada del bebé es una fuente de "alegría absoluta" para Suki y Robert, quienes, según la fuente, están "emocionados más allá de las palabras" por esta nueva etapa en sus vidas.