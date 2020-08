Sugich te invita a bailar en la pandemia con ''Blue''

HERMOSILLO, Sonora.- En el idioma inglés, la palabra “Blue”, no sólo significa “azul”, sino que puede usarse para referirse a la tristeza y la depresión. Pero el cantante Sugich le dio un significado bastante diferente, un giro de tuerca con su nueva canción titulada bajo ese mismo nombre, donde invita a la gente a alegrarse y celebrar la vida, especialmente en plena pandemia.

El intérprete hermosillense estrenó la semana pasada su nuevo sencillo, junto al videoclip oficial en Youtube, con el que espera poder alegrar un poco a sus seguidores en esta contingencia sanitaria por Covid-19.

“Mi video salió la semana pasada, se llama ‘Blue’ y ese mismo día salió la canción en plataformas digitales. Es un tema que escribí en 2018, y la palabra viene del sentimiento de tristeza. Hay una parte que dice ‘puedes pintarme de azul, pero nunca estaré triste’. De eso se trata”, dijo Sugich en entrevista.

“Esta canción es para darle buena cara al mal tiempo y buscar luchar por las cosas que queremos y no darnos por vencidos. Nunca pensé que fuera a salir en medio de una pandemia y creo que el mensaje queda como anillo al dedo porque busca traer un poco de luz e invitar a la gente a bailar en medio del caos, es una canción alegre”, continuó.

El cantante señaló que tenía planeado sacar un disco, pero que ha tenido mejor respuesta lanzando sencillo por sencillo, una estrategia que le ha funcionado desde el verano de 2018.

“Era parte de un disco que tenía planeado sacar, pero decidí sacar primero los sencillos, que han ido saliendo desde el verano de 2018, porque quería contar una historia diferente con cada canción”, explicó.

Su pasión por la música vino desde que era un niño, y desde entonces no ha parado, pues luego de sacar su primer disco en 2016, ahora sigue construyendo más peldaños en el camino al éxito, incluso con planes de un disco en español.

“Yo empecé desde muy pequeño a escribir canciones y estudié piano. Desde entonces no he parado, y en 2016 lancé mi primer material discográfico, al estilo pop-rock, que es muy distinto a lo que soy ahora, aquí ya me siento más alternativo y alegre”, agregó.

“Próximamente cantaré en español. Voy a colaborar con un amigo de la Ciudad de México, aunque todavía falta un poco de tiempo, ahorita estamos en la composición de temas. Espero pronto sacar un nuevo disco”, finalizó.

A continuación puedes ver el video musical de 'Blue':