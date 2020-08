Sugich, el sonorense reconocido por Forbes

HERMOSILLO, Sonora.- El cantante hermosillense Sugich acaba de escalar un peldaño más hacia el éxito, pues su sencillo “Blue”, que apenas se lanzó a principios de agosto, acaba de ser incluido por la revista Forbes México en su lista de “Los Mejores 100 Lanzamientos en lo que va del 2020”.

En exclusiva, el intérprete de 28 años, se mostró feliz y contento de recibir esta distinción por parte de una de las publicaciones más importantes de todas, por un tema musical en el que comenzó a trabajar desde 2018.

“Escucharon la canción y me hablaron para una entrevista. Les conté sobre el lanzamiento y la historia detrás de la canción y me dijeron que iban a incluirlo en estos nuevos lanzamientos y me da gusto estar con otros lanzamientos emergentes y me hace muy feliz estar en este portal”, dijo Sugich.

“Es un trabajo de 2018, algo que fue muy pesado y largo, y ver este recibimiento me da muchísima felicidad, estoy agradecido”, continuó.

El artista sonorense, cuyo nombre completo es Jorge Sugich, recibió una buena crítica por parte de la revista, pues aseguró que su estilo pop se aleja de lo comercial, pero ofrece una propuesta interesante.

“Les gustó mucho, dijeron fue un acercamiento diferente al pop, no era tan comercial y tenía una propuesta interesante les gusto también el video y querían oír lo que escucharían después”, explicó.

“Blue”, en inglés se traduce como “Azul”, aunque también es un término que puede usarse para describir la depresión y la tristeza. Pero Sugich le dio un giro de tuerca diferente con un ritmo y letra que invita a sus fans a alegrarse en estos tiempos difíciles.

En entrevista previa para este medio, habló sobre cómo ha ido construyendo su camino en la música desde hace 4 años que lanzó su primer disco.

Su pasión por la música vino desde que era un niño, y desde entonces no ha parado, pues luego de sacar su primer disco en 2016, ahora sigue construyendo más peldaños en el camino al éxito, incluso con planes de un disco en español.

“Yo empecé desde muy pequeño a escribir canciones y estudié piano. Desde entonces no he parado, y en 2016 lancé mi primer material discográfico, al estilo pop-rock, que es muy distinto a lo que soy ahora, aquí ya me siento más alternativo y alegre”, agregó.

ESTA FUE LA CRÍTICA QUE COLOCÓ FORBES MÉXICO:

“Marcando un ritmo diferente a la canción previa, ‘Blue’ nos invita a no dejar de bailar, aunque estemos solos en un enorme galerón abandonado. Forma parte de una evolución desde el pop rock hacia un pop disco marcado por letras cargadas de sentimientos que se aleja del estilo mainstream del género llevándolo hacia un acercamiento minimalista e industrial”.

A continuación el video: