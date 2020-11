Suga de BTS se recupera de una cirugía de emergencia en el hombro

COREA DEL SUR.- Suga, uno de los miembros de BTS, se sometió a una cirugía por un problema continuo en el hombro y, en consecuencia, estará ausente de las próximas promociones, anunció Big Hit Entertainment a través de Weverse la tarde del pasado jueves.

"Suga se sometió a una cirugía para reparar el labrum del hombro desgarrado el 3 de noviembre", escribió la compañía. "La cirugía, para abordar un problema que constantemente había sido un problema de salud y bienestar para Suga, se completó con éxito y actualmente está descansando y recuperándose después de el consejo de su médico de que Suga debe pasar por un período de recuperación estricto y sin obstáculos”, menciona.

Big Hit reveló que Suga ha estado recibiendo tratamiento continuo, principalmente en forma de rehabilitación, durante años, pero en última instancia, el rapero consideró que la cirugía era la mejor opción "para prepararse para su servicio militar obligatorio y para su carrera musical posterior al servicio".

“Como muchos fanáticos saben, Suga ha sufrido durante mucho tiempo problemas de salud relacionados con el hombro. Los problemas de hombro de Suga comenzaron cuando se lesionó en un accidente que ocurrió en 2012 antes de su debut, y se le diagnosticó una dislocación de hombro en 2013. Los dolores de hombro continuaron hasta que en 2019 se le diagnosticó 'desgarro del labrum posterior del hombro izquierdo' , lo que significa que el cartílago alrededor de la articulación del hombro izquierdo se ha desgarrado. Desde entonces, ha seguido recibiendo diversos tratamientos para evitar que su lesión afecte sus actividades ”, explicó Big Hit. “Suga ha sufrido durante mucho tiempo una amplia gama de síntomas, incluida la incapacidad para levantar los brazos en alto y ataques repentinos de dolor. Se sometió a rehabilitación y tratamiento constantes durante su carrera, pero desafortunadamente, sus síntomas no mejoraron de manera apreciable. Estos síntomas han aparecido con mayor frecuencia en los últimos años, afectando a Suga no solo en el escenario sino también en el curso de su vida diaria ".

Según Big Hit, después de la operación exitosa, el creador de palabras de Daegu comenzará la terapia física. No se ha divulgado el tiempo aproximado de recuperación para el procedimiento de Suga, pero Big Hit señaló que, comprensiblemente, no podrá "participar en la mayoría de las actividades oficiales" para garantizar una recuperación rápida y completa. Como se señaló explícitamente en la declaración de Big Hit, eso incluye promociones para el tan esperado nuevo álbum de BTS, BE, que se lanzará el 20 de noviembre, y podría afectar los programas de premiación de fin de año y escenarios como los Mnet Asian Music Awards (MAMA). y los Fact Music Awards, donde está programado que BTS aparezca y actúe.

Big Hit señaló que el rapero quería que los fanáticos supieran que él es "muy consciente de lo preocupados y preocupados que deben estar los fanáticos, y sabe lo tristes que deben sentirse los fanáticos". "Por favor, comprenda que esta vez es mi oportunidad de prepararme para encontrarme con usted nuevamente fuerte y saludable, e incluso si debo estar fuera por un tiempo, por favor espere a que regrese a usted", agregó Suga en el comunicado.