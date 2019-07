Sufren Andrea Legarreta y Erik Rubín consecuencias por tiroteo en CDMX

Erik Rubín confesó que actualmente vive una situación muy difícil junto a su famosa esposa Andrea Legarreta después del tiroteo que se suscitó en la Ciudad de México hace una semana en la Plaza Artz.

Debido a que la pareja decidió colocar uno de sus gimnasios en ese inmueble, es que ahora padecen las consecuencias, pues la gente ha dejado de visitar el lugar tras los asesinatos perpetrados el pasado 24 de julio.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

En entrevista con un diario en México, el cantante reveló: “las personas que asisten al gimnasio no han asistido en estos días por cuestión de inseguridad, quieras o no siempre te cuestionas si volvería suceder. Es aquí donde te preguntas donde está el cambio que tanto se ha mencionado que va a haber en la ciudad y en el país, en relación a la seguridad que vivimos, la plaza es un lugar seguro y está ajena de ese tipo de cosas a este lugar vienen mis hijas, mis amigos y es un lugar completamente tranquilo, el problema está en que la inseguridad se esparce en toda la ciudad y aunque tú no seas parte de ello, te toca y te afecta, y a nosotros sí nos afectó”.

Posteriormente, el esposo de Legarreta aseguró que a pesar de esta situación por ahora su familia continuará viviendo en la Ciudad de México.

“No pienso irme porque esta es mi ciudad y es mi país, pero si estoy cansado de todo lo que sucede, de ver que no avanzamos; hace unos días me quitaron los faros de mi camioneta y enfrente de ella estaba una patrulla, los policías nunca se dieron cuenta que los ladrones estaban descuartizando mi camioneta. La gente tiene miedo hasta de salir de su casa”, concluyó.