Sufre Tatiana parálisis facial, pero lo toma con humor

CIUDAD DE MÉXICO

Tatiana sufrió parálisis facial por el cambio de clima y la baja de defensas, así lo explicó en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

La llamada "reina de los niños" se tomó la situación con humor, y explicó que ya fue atendida en dos hospitales de Estados Unidos, donde le dijeron que con terapia podrá recuperarse.

"Me dio parálisis facial ayer bajándome del avión, por la baja de defensas de no dormir lo suficiente, la vida del artista, y por el cambio de clima principalmente", expresó.

En el video, donde muestra la parálisis en el lado derecho de su rostro, expresó que a pesar de esto no ha suspendido sus presentaciones en Estados Unidos, sólo las entrevistas que daría en canales de televisión.

"Si me ven medio chueca no se asusten, esto se me va a quitar", dijo.

Tatiana agradeció el apoyo de sus fans, y aconsejó abrigarse bien y no pensar "a mí no me va a pasar".

"El show debe continuar. Me dio parálisis facial pero pronto se me quitará, gracias por su cariño y como dice mi canción 'Sonríe, sonríe' (Aunque sea de lado)", escribió para acompañar el video.