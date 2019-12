"Su legado sigue adelante": Snoop Dogg extraña a Jenni Rivera

CIUDAD DE MÉXICO.- A siete años de la muerte de Jenni Rivera, son varios los fans que no pueden olvidarla y, entre estos, se encuentra Snoop Dogg.



El rapero dijo al programa En Vivo que sostuvo una amistad con "La Diva de la Banda" mientras estudiaban juntos la preparatoria, por lo que la recuerda con cariño.



"Amamos a Jenni Rivera, en Long Beach ella es la mejor, somos grandes fans de su música, nos encanta lo que representa y su legado sigue adelante", dijo.

Agregó que, aunque la cantante ya no está físicamente, sus rolas siguen siendo parte importante de la cultura."Pero su música sigue viva, aún podemos sentir su energía, me encanta tocar su música, me siento bien cuando estoy en mi coche y escucho su voz", comentó.