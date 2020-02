''Stupid Love" de Lady Gaga será lanzado este viernes

ESTADOS UNIDOS.- Luego de una pausa en su carrera musical y después de su último sencillo, ‘‘Star is Born’’, Lady Gaga anuncia su próximo sencillo titulado ‘‘Stupid Love" que saldrá este viernes.

La cantante acudió a sus redes sociales para darlo a conocer a todos sus seguidores, donde publicó una imagen de una valla publicitaria en Hollywood.

Cabe señalar que una versión de la canción se filtró en Internet el mes pasado. Esa versión de "Stupid Love" es un himno con infusión disco cuyo estilo se remonta al álbum "Born This Way" de Gaga.

Cabe señalar que la famosa no ha dado más información al respecto.

Esta no es la primera vez que Gaga ha tenido que lidiar con una filtración. Su último álbum bajo su propio nombre, "Joanne", llegó a la web tres días antes de su lanzamiento oficial en 2016, y el documental de Netflix "Five Foot Two" detalló la reacción desalentadora de la cantante ante la filtración.

La ganadora del Oscar bromeó diciendo que estaba trabajando en su sexto álbum varias veces el año pasado, más recientemente en septiembre, cuando publicó una historia de Instagram con una foto de ella en el estudio con el simple título # LG6. Antes de eso, en marzo, tuiteó: "¿Rumores de que estoy embarazada? Sí, estoy embarazada de # LG6 ". De lo contrario, sin embargo, se ha mantenido imprecisa en los detalles, incluida la fecha de lanzamiento y el título.