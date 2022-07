Stranger Things: ¡Sadie Sink tuvo que rogar para que le dieran el papel!

ESTADOS UNIDOS.- Al pensar en Stranger Things, no podemos evitar pensar en Max interpretada por Sadie Sink, por su gran relevancia en la serie pero la actriz no estaba contemplada para el papel y por poco no logra quedarse con él.

La actriz de 20 años, recientemente reveló que los encargados del casting guardaban recelo en permitir que interpretara a Max Mayfield, debido a que pensaban que ya era muy grande para interpretar a una adolescente de 14 años, así que tuvo que ganarse el papel.

Según comentó a la revista "Fashion", interpretar a Max se sintió ideal para ella:

Les rogué y les supliqué que me dieran más material para probarles que podía ofrecerles algo único"

Los productores accedieron a su súplica y la llamaron para una lectura de guión al lado de sus co-protagonistas, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin, y al siguiente día obtuvo el papel.

Han pasado ya seis años desde su casting y Sadie se abrió con la revista People respecto a despedirse de sus años de adolescencia -puesto que recientemente cumplió 20 años-:

"¡Se siente muy extraño decir 20! Ya no soy adolescente... El hecho de que empezara mi carrera tan joven, mi infancia se sintió algo rápida. Pienso en muchos aspectos de mi vida que han sido típicos de un adulto, pero sigo interpretando a una adolescente, así que no me siento adulta aún"

Stranger Things: ¡una gran oportunidad para el elenco!

Sink se expresó respecto a la gran oportunidad que ella y sus co-protagonistas tuvieron al tener papeles protagónicos como los que tuvieron:

"Es una situación muy extraña y específica la que tenemos en común mis compañeros de Stranger Things y yo porque el mundo conoce nuestros personajes, pero seguimos intentando entender quiénes somos como personas. Creo que estar en la industria acelera tu crecimiento y maduras más rápido. Pero en su mayoría, todo es muy divertido porque como elenco estamos pasando por este proceso juntos"

Tras el estreno de la temporada 4, parte 2 de la serie Stranger Things el pasado 1 de julio, se anunció que la quinta temporada sería la última.

Los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer anunciaron el principio del fin en febrero cuando revelaron que la segunda parte de la temporada 4 sería la penúltima temporada.

"Hace siete años, planeamos completar la historia de Stranger Things. En el momento habíamos dicho que la historia tendría cinco temporadas. Probó ser demasiado larga para contarla en cuatro temporadas, pero ya nos dirigimos a la última".