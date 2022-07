"Stranger Things 4": Así es como se da vida a Vecna, el malvado villano detrás de todo el mal en Hawkins

La nueva temporada de Stranger Things ha vuelto locos a los fanáticos de la serie por ser la entrega más oscura de todas, además de ser la más cargada de referencias del cine de horror, especialmente a "Pesadilla en la calle del infierno", película donde Freddy Krueger aterroriza a través de los sueños.

Antes de continuar, si no has visto la serie deberías saltarte directo al video, ya que se te podrían arruinar algunas sorpresas en caso de que no hayas visto "Stranger Things 4".

Algo que destaca en esta cuarta temporada es la aparición de nuevos personajes que han conquistado a los espectadores y los han mantenido pegando el ojo a Netflix, entre ellos está Eddie Munson, el metalero con corazón de oro que ha sido señalado como un asesino injustamente.

Sin embargo, el malvado villano Vecna ha causado sensación desde que se reveló su identidad, además de ser una referencia muy directa al anteriormente mencionado villano Freddy Krueger, quien fue interpretado por Robert Englund, actor que no por casualidad aparece en esta temporada interpretando al padre de Vecna.

Para no profundizar tanto en el contenido de la aclamada serie de Netflix, pasaremos a la caracterización de este enigmático villano, del cual se estima un largo procedimiento para que el actor que lo interpreta, Jamie Campbell Bower, se convierta en el monstruo que se ha encargado de llevar el terror y la oscuridad a Hawkins.

