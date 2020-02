Steven Spielberg ''avergonzado'' por la decisión de su hija

ESTADOS UNIDOS.- Hace algunos días trascendió la noticia de que la hija de Steven Spielberg, Mikaela, seguiría una carrera como estrella porno.

La hija adoptada por el director, y la actriz Kate Capshaw, explicó esta semana por qué quería entrar en el negocio del cine para adultos en una entrevista con The Sun. Mikaela, de 23 años, admitió que siempre ha sido una "persona de naturaleza muy sexual".

"Me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y, francamente, me cansé de que me dijeran que odiara mi cuerpo", confesó Mikaela.

La hija de Spielberg le dijo a la publicación británica que está haciendo videos de sexo en solitario que publicó en PornHub.com, y también está trabajando para obtener una licencia para convertirse en una bailarina exótica en Nashville.

Mikaela afirmó que sus padres "no están molestos" e incluso están "intrigados" por sus elecciones de vida. Pero, según información de Page Six, una fuente cercana a Spielberg dijo que él y su esposa "están avergonzados por su repentina admisión pública de entrada en el mundo de las trabajadoras sexuales ".

La fuente dijo: "Nada puede dañar la reputación inmaculada de Steven Spielberg, ni la de Kate, pero están preocupados por cómo busca a sus otros hijos, que están tratando de ser solidarios pero que también están avergonzados. "Ciertamente no es así como fueron criados", añadió.

Hasta el momento Steven Spielberg ni su equipo han señalado nada directamente,