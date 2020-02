Steven Spielberg abandona la dirección de "Indiana Jones 5"

ESTADOS UNIDOS.- Steven Spielberg deja la dirección de "Indiana Jones 5" en manos de otro cineasta por primera vez en los 39 años de historia de la franquicia.

Según información de Variety, fuentes señalaron que, si bien no se ha llegado a un acuerdo, el director de "Ford v Ferrari" James Mangold está en conversaciones para aceptar el puesto.

Cabe señalar que Spielberg seguirá siendo un productor práctico en la quinta entrega de la cinta según una fuente cercana al cineasta, la decisión de abandonar la silla de director fue completamente de Spielberg, en un deseo de pasar el papel a una nueva generación para traer su perspectiva a la historia.

Harrison Ford, mientras tanto, todavía está en el proyecto. El actor recientemente apareció en los titulares hablando sobre el futuro de la franquicia mientras promocionaba su última película, "The Call of the Wild". Le dijo a "CBS Sunday Morning" este mes que iba a "comenzar a hacer 'Indiana Jones' en unos dos meses", y luego días más tarde le dijo a HeyUGuys que el proyecto aún enfrenta "problemas de programación y algunas cosas de guión" y que "Estamos decididos a hacerlo bien antes de hacerlo".

Cuando Disney anunció por primera vez la nueva película de "Indiana Jones" en 2016, con Spielberg dirigiendo y Ford protagonizando, el estudio originalmente programó la película para que se estrenara el 19 de julio de 2019. Luego se extendió un año hasta el 10 de julio de 2020, y luego se promovió de nuevo hasta el 9 de julio de 2021, cuando Jonathan Kasdan fue llevado a aprobar el guión después de que el guionista original David Koepp dejara el proyecto.