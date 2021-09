Steve de "Las Pistas de Blue" envía mensaje conmovedor a sus seguidores

ESTADOS UNIDOS.- “Las pistas de Blue” fue uno de los programas más vistos en los 90’s y hoy se celebran 25 años de su estreno, donde su primer conductor, Steve le brindó una emotiva sorpresa al público que lo acompañó en su estancia en el programa.

Stever Burns, nombre del personaje de la serie de Nickelodeon, apareció en una grabación que publicó el canal con el objetivo de celebrar un año más del programa.

Fue el 8 de septiembre de 1996 cuando “Las Pistas de Blue”, empezó con la participación de Steve y Blue, donde divirtieron por años a miles de niños, sin embargo en 2002 cuando el conductor decidió dejar el programa, apareció Donovan Patton, pero Steve fue inolvidable para muchos.

En el clip se puede ver a Steve vestido tal como lo hizo cuando empezó en el programa, con la icónica playera verde, además aprovechó para recordarles a sus seguidores todo lo que vivieron juntos en aquellos tiempos.

El conductor reconoció ante los espectadores, que su salida fue muy repentina y no se dio la oportunidad de agradecer y despedirse como ellos lo merecían, pero aclaró que todo esto pasó porque el tenía que asistir a la universidad, pero se dio cuenta que él nunca los olvidará.

Y luego, mírate, y ve todo lo que has hecho y logrado en todo ese tiempo y es maravilloso, ¿cierto? Es decir, comenzamos con las pistas y ahora es como: préstamos estudiantiles, trabajos, familias y algunas cosas han sido difíciles, ¿sabes?" comentó Steve.

En el programa de televisión se podía ver como Steve convivía con personajes animados como Blue, con quien tenía que resolver misterios que se presentaban en cada capítulo, tenían que buscar las pistas que tenían.

El conductor aprovechó para dejar en claro a sus seguidores que sin ellos él no hubiera podido lograr todo lo que tiene actualmente en su vida, y que hasta ahora es algo que siempre recuerda.

"Sé que sabes y quería decirte que no hubiera podido hacer todo eso sin tu ayuda, y de hecho toda la ayuda que me diste cuando éramos más jóvenes me sigue ayudando hoy, justo ahora y eso es super cool" comentó Steve.

