Steve Aoki rinde tributo a Avril Lavigne en 'Complicated'

CIUDAD DE MÉXICO.- Steve Aoki, Yves V y Ryan Caraveo se unen para rendir homenaje al clásico sencillo pop-punk de Avril Lavigne, "Complicated". Su moderno cambio de imagen interpola el famoso coro earworm pegadizo, al tiempo que agrega un nuevo conjunto de letras introspectivas. Con un paisaje sonoro electro pop y versos recién escritos, el trío revitaliza el número que definió la era de Lavigne.

Junto al sencillo, se encuentra un video musical dirigido por John Frost, que lleva a los espectadores a través de varios estados de sueño fracturados. Observando las mentes de Aoki, Yves V y Ryan Caraveo, el video destaca lo complicados que son realmente la mente y el yo, mientras la cámara gira y gira a través de una serie de sueños complejos alojados dentro de los sueños. Hablando sobre la colaboración, Steve Aoki explica:

“Mis raíces están en la escena punk y ese tipo de música siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón. Entonces, cuando Yves me trajo la idea de reelaborar "Complicated" para la reina del pop punk Avril Lavigne, aproveché la oportunidad. Y el lirismo que Ryan trajo con sus nuevos versos solo hace que se expanda para enganchar en este verdadero clásico".

"Complicated" marca la última colaboración entre Steve Aoki e Yves V desde que Yves remezcló "A Lover And A Memory" del LP Neon Future III de Aoki. Los viejos amigos a menudo se cruzan en Tomorrowland, donde Yves es un DJ residente y Aoki es un cabeza de cartel frecuente.

"Estaba tan emocionado de vincularme con Steve Aoki en este sencillo como nuestra primera colaboración", afirma Yves V. "Soy un gran fan de la música pop, y Avril como artista, así que para agregar nuestro toque electrónico junto con uno de Mis compañeros favoritos en una pista tan clásica como 'Complicated' y llevarla al público en 2021, se sintió increíble. ¡Espero que los fans lo disfruten tanto como nosotros al crear nuestra producción!".

La línea superior única en su tipo en "Complicated" es cantada por el artista de hip hop alternativo nacido en Seattle Ryan Caraveo. Caraveo aporta su propia interpolación única a la canción, haciendo referencia al coro de Lavigne, pero con letras diferentes junto con versos recién escritos. Él canta, "¿Por qué voy y hago las cosas tan complicadas?", girando el significado original hacia los sentimientos de frustración dentro de uno mismo, en lugar de la versión de Lavigne, en la que su ira se dirige a una fuente externa.

Ryan Caraveo comparte que “trabajar con Steve Aoki es realmente un momento en el que cierro un círculo completo en mi vida. En 2013, era solo un niño en uno de sus shows; avanzamos muchos años hacia una vida completamente diferente y, de repente, estamos trabajando juntos y cubriendo una de las canciones más importantes de la propia reina Avril Lavigne y es bastante surrealista. para ser sincero. Siempre me ha gustado y me ha influenciado la música electrónica y no puedo esperar a escuchar esto en el festival con los amigos".