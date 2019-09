Stephen King cumple 72 años

HERMOSILLO, Sonora.- El rey de las historias de terror, Stephen King, se encuentra celebrando su cumpleaños número 72.

El autor, famoso por haber aterrorizado al público durante más de cuatro décadas con títulos como "Carrie", "The Stand", "The Shining", "It" y "Misery", ha vendido más de 350 millones de copias de sus libros, y se han realizado varias adaptaciones de sus obras en cine, cómics y televisión.

Sus contribuciones han sido tan grandes que recientemente recibió la Medalla Nacional de las Artes, que es el honor más alto que el gobierno puede otorgar a un individuo en las artes en nombre del pueblo de los Estados Unidos.

King también es conocido por escribir sobre mujeres fuertes, capaces, inteligentes y completas.

Stephen Edwin King es un autor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, suspenso y fantasía. King ha publicado 61 novelas y seis libros de no ficción.