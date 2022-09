Stephanie Salas responde críticas tras participación en homenaje a Silvia Pinal

Ciudad de México.- La cantante Stephanie Salas se posicionó en la polémica después de participar en el homenaje de Silvia Pinal que se realizó en el Palacio de Bellas Artes.

Durante su encuentro con los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la hija de Sylvia Pasquel fue interrogada sobre lo que sintió al presentarse en honor a su abuela, a lo que Stephanie respondió:

“Muy bien, muy contenta la verdad, fue algo muy personal, que yo espero le haya gustado al público porque es mi abuela, y yo lo hice porque soy su nieta, y creo que en este caso no es como, está muy ajeno de decir si está bien o mal, es algo del corazón y del alma, y de la familia y punto”.

Las comparaciones

Al respecto de las comparaciones que surgieron con las actrices Bianca Marroquín y Fela Domínguez, Salas replicó: “La verdad que no me he detenido a ver la crítica si fue para bien o para mal porque al final del día yo me sentí bien y estuve en compañía de mi familia y eso es lo importante”.

Sobre el motivo por el Alejandra no participó en el homenaje para su madre, Stephanie dijo: “Pues no sé, a mi la verdad me lo pidieron directamente los directores y ya, con eso”.

Finalmente, la madre de Michelle Salas confesó que por el momento no hay nada planeado para celebrar el cumpleaños 92 de la matriarca de la dinastía Pinal el próximo 12 de septiembre.

“¡Uy!, ya ahí también te fallo porque no sé qué vaya a pasar, pero estar con ella definitivamente creo que es lo más importante”, explicó.