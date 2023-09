Stephanie Salas entregará a su hija Michelle en el altar

Ciudad de México.- Michelle Salas anunció su compromiso con Danilo Díaz en mayo, momento en que se comenzó a cuestionar sobre el padre de la novia.

Y es que según las declaraciones de Salas, no se sabe si Luis Miguel asistirá al evento debido a su gira musical.

Con dicho escenario, es ahora Stephanie Salas, quien en su estadía por el programa Hoy, reveló cómo se siente con la noticia, además de señalar que siempre estará para apoyar a su hija.

Estoy contenta, estoy muy contenta, estoy nerviosa también, no sé, me voy a desmayar o algo, como que a veces tengo esos sentimientos, ¿cómo se le hace?, ¿cómo entras a dejar a un hijo al altar?, no es nada fácil, pero muy contenta, la verdad me voy enterando de cómo va el asunto conforme pasan los días, no es que yo tenga ya una agenda tan clara como la de la gira [de la obra Papito Querido], pero hasta donde yo sé, sí es este año, no la quiero soltar”