Stephanie Salas desea que 'Luismi' le lleve serenata a Silvia Pinal en vida

MÉXICO.- Stephanie Salas no se negó a hablar de Luis Miguel, padre de su hija Michelle Salas, luego de que su abuela, Doña Silvia Pinal, confesara que desea que “El Sol” le cante en su funeral.

Al escuchar a los reporteros sobre esta petición de la primera actriz, Stephanie dibujó una sonrisa en su rosto y contestó: “Sí, tiene un crush (con él), no sé qué decir”.

Y agregó: “sobre el comentario que hizo, que es muy honesto, pero yo creo que las cosas en vida, ¿a poco no?, en vida, hagámoslo en vida, entonces que el día de mañana le lleve serenata y eso sería sensacional”.

De esta forma, Stephanie Salas dejó ver que más allá de que Luis Miguel no sea un padre presente en la vida de su primogénita, ella no estaría en contra de que su ex le lleve serenata a su abuela.