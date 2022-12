Stephanie Salas comparte fotos con Humberto Zurita y manda mensaje a sus haters

Ciudad de México.- Stephanie Salas y Humberto Zurita continúan disfrutando y defendiendo su amor, y esta ocasión la cantante decidió compartir unas fotos en donde se les ve feliz.

Stephanie finalizó la privacidad de su romance al compartir las instantáneas en sus redes sociales, en donde además mandó un mensaje a sus detractores.

“Una palabra nos libera de todo el peso y el dolor de la vida. Amor”, escribió junto a una foto donde ambos aparecen con chamarras de cuero, lentes oscuros y pose muy al estilo estrellas de rock.

Mensaje a sus detractores

Pero el mensaje más contundente llegó con otra imagen, donde la intérprete de 52 años y el actor de 68 miran fijamente a la cámara. “No es la historia más bonita, ni la más perfecta, es la nuestra”, escribió.

Como era de esperarse, los retratos produjeron todo tipo de reacciones entre los seguidores de la cantante y actriz, entre los que destacan precisamente los de Michelle, quien respondió a la publicación con dos comentarios. “Omggggg (Oh my God - Oh Dios mío-)”, fue uno de ellos. Previo a este, la joven colocó varios emoticones de corazón con un “Los” antes de ellos, dando entender que ama a la pareja.

Hasta el momento los hijos de Humberto no se han pronunciado al respecto, pese a que otros artistas como Alejandro de la Madrid, Paty Manterola y Jimena Pérez, entre otros, ya han expresado su felicidad por este romance.