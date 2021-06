Stephanie Beatriz, actriz de Brooklyn Nine-Nine, anuncia su embarazo con tierna foto

LOS ÁNGELES, California. – Stephanie Beatriz, actriz argentina de origen colombiano y boliviano, reconocida por interpretar a la detective Rosa Díaz en “Brooklyn Nine-Nine”, hizo un importante anuncio, pues reveló que está esperando a su primer hijo al lado de su esposo, Brad Hoss.



La actriz de 40 años se declaró bisexual cuando estaba en la universidad y expresó que no solía “verse” a sí misma como el tipo de persona que se establece con un esposo e hijos.



No pensé que una sociedad comprometida fuera realmente para mí. Realmente no podía ver a los niños. No era que estuviera cerrada a eso. Es más, no podía ver cómo un bebé encajaba en la vida que estaba construyendo”, declaró la actriz en entrevista con la revista People.