Star Wars no tendrá películas en lo que dure la fase 4 de Marvel

ESTADOS UNIDOS.- Después del lanzamiento de Spider-Man: Far From Home, Marvel Studios tuvo una lista clara por primera vez en años, pero todo cambió después del panel lleno de sorpresas de la compañía en San Diego Comic Con 2019.

Además de un casting sorpresa de Blade y muchas noticias de Disney Plus, Kevin Feige también reveló la alineación para la Fase 4 del MCU, comenzando con Black Widow en mayo de 2020 y culminando con Thor: Love And Thunder en noviembre de 2021. En menos de dos años, la Fase 4 es la serie MCU más corta hasta la fecha.

¿QUÉ LEER ANTES DE LA FASE 4 DEL MCU?



Una guía de lectura basada en las próximas películas y series del Universo Cinematográfico de Marvel, para poder conocer y explorar en profundidad a sus protagonistas antes de 2020. pic.twitter.com/G4h0BIr1R2 — xanmarvel (@mutantsassemble) August 1, 2019

Desde la compra de Lucasfilm por parte de Disney en 2012, la casa de mickey ha tratado de aprovechar al máximo la rentabilidad de la franquicia de Star Wars, aumentando la producción tanto en la pantalla grande como en la pequeña.

Comenzando con Star Wars: The Force Awakens en 2015, las películas ambientadas en esa famosa galaxia muy, muy lejana se han lanzado a un ritmo constante de una por año, con entregas de antologías que cierran las brechas entre los episodios principales.

Sin embargo, después del lanzamiento de Star Wars: The Rise Of Skywalker a finales de este año, la franquicia tomará un descanso cinematográfico. Star Wars 9 pondrá fin a la trilogía secuela de JJ Abrams y no se han anunciado más películas de antología para atraer a los fanáticos hasta el comienzo de la próxima trilogía de los showrunners de Game of Thrones, David Benioff y DB Weiss, que comenzará en diciembre de 2022.