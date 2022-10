"Soy una mujer feliz no le tengo miedo a las críticas" Yuri le responde a sus opositores

CIUDAD DE MÉXICO.- En estos últimos meses la cantante Yuri se ha visto enredada en medio de polémicas debido a los diversos comentarios que ha hecho en varios de sus conciertos y entrevistas.

De los más recordados y conocidos es cuando aseguro que después de haberse enterado de que una de sus exparejas era homosexual, ella se había practicado diferentes estudios pues tenía miedo que le hubieran contagiado de alguna enfermedad.

Aparte que en varias ocasiones se ha posicionado en contra del aborto, cosa que le ha validado varios ataques por parte del movimiento feminista. Pero estos comentarios y críticas que ha recibido a lo que platicó en una declaración no le causan miedo.

Lo que sí dejo muy en claro es que la gente no ha sabido diferenciar entre lo que piensa y la manera en la que actúa, pues asegura que ella jamás le ha faltado el respeto a nadie.

"Soy una mujer feliz no le tengo miedo a las críticas, mi forma de pensar no es lo mismo que mi forma de actuar, y creo que la gente no ha sabido diferenciar eso, yo respeto a todos, respeto incluso hasta a los ateos me he sentado a la mesa con gente atea y me las llevo re bien", dijo en entrevista para EL UNIVERSAL.