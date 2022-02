"Soy heterosexual, pero...": Brian Cox se asombra por la belleza de Brad Pitt en 'Troya'

CIUDAD DE MÉXICO.- Definitivamente uno de los actores con reputación de ser un 'rompecorazones' entre sus fanáticos es Brad Pitt, quien ha recibido millones de halagos sobre su apariencia física y sus atributos que lograron posicionarlo como un famoso bastante guapo, según aseguran sus más fieles seguidores.

Y parece ser que no solo sus fans piensan eso, sino que también algunos compañeros de escena tal como Brian Cox, quien trabajó junto a la celebridad estadounidense durante el rodaje de "Troya", donde dio vida al personaje de Agamenón mientras que Pitt protagonizó a Aquiles.

De momento, el actor escocés de 74 años se encuentra promocionando su libro de memorias "Putting the Rabith in the Hat", por lo que habló con Vanity Fair sobre lo más relevante de su nueva publicación, plática en la que destacaron aquellos papeles cinematográficos que lo hicieron saltar a la fama.

Durante la charla, Cox mencionó que su papel de Agamenón en la histórica película de 2004 fue "el único papel que ha perseguido en su carrera", ya que aseguró que los demás son roles que simplemente aparecen, pero el de "Troya" fue una oportunidad que tuvo que buscar personalmente.

“Siempre he permitido que los roles aparezcan de la forma en que aparecen. Sabía que el papel estaba disponible y sabía que era perfecto para el papel. Me ofrecí para volar a Londres para conocer a Wolfgang Petersen. Fue un gran elenco”, indicó.

Para él, darle vida a este personaje significó un cambio radical en su trabajo, además de tener la oportunidad de trabajar en conjunto con Brad Pitt, quien logró sorprender a Brian Cox y dejarlo atónico. Como recordó el actor, se sentía bastante entusiasmado por ver al también productor de cine en su disfraz de Aquiles, pero hubo algo más que le llamó la atención.

Brad entró al set y me quedé boquiabierto porque era increíblemente hermoso. Soy heterosexual pero pensé: '¡Vaya, Dios mío! Este tipo es impresionante. ¿Qué posibilidades tiene uno en la pantalla contra este hermoso, hermoso hombre?, señaló.

Cabe recordar que la película épica protagonizada por Brad Pitt, Sean Bean, Orlando Bloom, Eric Bana y Diane Kruger recaudó más de 500 millones de dólares a nivel mundial y fue nominada a Premio de la Academia en la categoría de diseño de vestuario.