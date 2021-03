“Soy demasiado gay para casarme con un hombre”: Demi Lovato acepta completamente su sexualidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el escándalo que surgió el año pasado cuando se supo que Demi Lovato había terminado su compromiso con Max Ehric a través de las redes sociales, la cantante se atrevió a hablar abiertamente sobre lo sucedido y su sexualidad.

Fue en una entrevista que la intérprete de “Sorry Not Sorry” otorgó a Entertainment Weekly, que dijo que se aceptó completamente como homosexual y se siente muy feliz por ello, y aunque siempre supo que era “queer”, fue difícil enfrentarlo.

Independientemente de si el drama está sucediendo o no, soy demasiado gay para casarme con un hombre en este momento. No sé si eso cambiará en 10 años y no sé si eso nunca cambiará, pero me encanta aceptarme a mí mismo. Siempre supe que era muy ‘queer’, pero lo he aceptado plenamente", expresó.